شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف أسباب تحرك أسعار البيض في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار البيض مرجعًا ذلك إلى الطلب المرتفع الآن فى السوق، حيث تسجل كرتونة البيض مستويات مرتفعة فى المزرعة عند 47.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و47.5 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بعسر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن، أن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 29 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخري.

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها، سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها، سعر الساسو 36 جنيها، كتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيه، كتكوت ساسو من 3-3.25 جنيه، أمهات بيضاء 19 جنيها.