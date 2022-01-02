شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم وابتكار وطموح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كنت قد كتبت في وقت سابق مقالا أتحدث فيه عن رحلة التحول الرقمي في المملكة، واليوم أعيد الكتابة وسط تطورات رائعة وإنجازات مشرفة وتقدم ملحوظ، كيف لا، والمملكة قفزت 23 مرتبة كأفضل الدول تقدما في مجال الحكومة الرقمية، في استبيان مؤشرWorld Digital Government Rankings Survey 2021، في نسخته الـ 16 للحكومة الرقمية، والذي يصدره معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا باليابان بالتعاون مع الأكاديمية الدولية (IAC) منذ عام 2005، ويشمل 64 دولة حول العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثلاثين في المؤشر العام والمرتبة الحادية عشرة بين دول مجموعة العشرين.

من المميز جدا أن يتوافق هذا التقدم الرائع مع حدث جميل دعيت إليه قبل أيام قليلة تحت سقف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو الحدث الذي تم من خلاله تكريم 7 فائزين في مبادرة «ابتكر لوطنك»، وسط طموح لا حدود له بين شباب وطننا العظيم، الذين قدموا عددا من الابتكارات والتطبيقات الذكية المتميزة.

سأعود للحديث عن مبادرة «ابتكر لوطنك»، بعد أن أشير إلى التقدم الرائع الذي تم تحقيقه في مجال الحكومة الرقمية، حيث يقيس المؤشر السنوي الذي أشرت إليه في مطلع هذا المقال التقدم في الخدمات الرقمية الحكومية، وارتباطها بالابتكار والتكامل، ومدى إسهامها في تحسين كفاءة الأعمال الإدارية والمالية، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، فضلا عن إسهاماتها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد التقرير ذاته بالجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال المشاركة المجتمعية، والتشريعات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الحكومة الرقمية، كما أشار التقرير إلى أن خدمات الحكومة الرقمية، يمكن أن تقدم حلولا فعالة للمجتمعات وقت الأزمات، كالتي شهدها العالم خلال جائحة كوفيد 19 خلال عامي 2020 -2021.

هكذا تقدم رائع يعكسه الواقع الذي نعيشه اليوم فيما يخص رحلة التحول الرقمي، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه التحول الرقمي أحد البرامج الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال بناء مجتمع رقمي، واقتصاد رقمي، ووطن رقمي... وذلك على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة.

وبالحديث عن المشاركة المجتمعية، والابتكارات، والتقنية، سعدت قبل أيام قليلة بحضور حفل تكريم الفائزين في مبادرة «ابتكر لوطنك»، والتي رأيت من خلالها أنموذجا حيا لشباب هذا الوطن الطموح والمبتكر والشغوف، وذلك باستعراض عدد من الابتكارات التقنية، والتطبيقات الذكية، والتي لقيت اهتماما ورعاية من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنظيما من قبل جمعية الابتكار والتقنية، ودعما من قبل القطاع الخاص متمثلا في شركة «إيجاد التقنية».

هكذا مبادرات، وهكذا تقدم، وهكذا طموح، سيسهم بإذن الله في تحفيز المبتكرين، ومنحهم فرصة تقديم مواهبهم، كما أنه يدعم بكل قوة تحقيق مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم (رؤية 2030).