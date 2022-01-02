شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي للتنمية» يمول مشروعات صغيرة في مصر بـ 300 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لمصر، التابعة للصندوق السعودي للتنمية، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام، بمقر وزارة التعاون الدولي المصرية، خلال الفترة من 28-30 ديسمبر 2021، اتفاقيات تمويل للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون جنيه، بواقع 100 مليون جنيه مع كل من بنك التنمية الصناعية، و100 مليون جنيه مع بنك القاهرة، و100 مليون جنيه مع شركة إنماء للتمويل. وتستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصناعية تمويل برنامج شراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة من خلال قيام البنك بتخصيص حزمة من المنتجات المصرفية المتميزة بأسعار فائدة ميسرة، يتم توجيهها لمناطق الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر الأقرب لمرحلة النمو إلى فئة المشروعات الصغيرة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التنمية في تلك المناطق. وتستهدف الاتفاقية تمويل برنامج الطاقة النظيفة من خلال تصميم منتجات مصرفية وبرامج ائتمانية تتناسب مع المرحلة القادمة.

وتستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع شركة إنماء للتمويل، تمويل برنامج دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة، ودعم وتطوير برامج التمويل المتخصصة، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي.

في حين تستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك القاهرة، المشروعات متناهية الصغر بالأنشطة الاقتصادية التي تعمل في القطاعات الرسمية وغير الرسمية.

حضر توقيع الاتفاقيات رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر م. حسن العطاس، ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر المستشار محمد التميمي والملحق التجاري بالقاهرة زايد الأسمري.