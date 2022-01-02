شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يفتتح مصنع «مران» لمجموعة عبدالعزيز الرقطان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشَّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عددًا من المشروعات الجديدة في المدنية الصناعية الثانية بمدينة الدمام، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وكان من ضمنها مِران للصناعة المملوكة لمجموعة عبدالعزيز الرقطان وشركائه للتجارة والصناعة، وذلك في يوم الأربعاء ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢١. وتُعد مِران للصناعة أحد مصانع «مدن» الأولى التي نفذت واستفادت من برنامج الإنتاجية الوطني، الذي أطلقته «مدن» بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST، بهدف مساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، وتوطين منتجات ثلاجات العرض، وغرف التبريد للقطاع التجاري، وصناديق الكهرباء للقطاع الصناعي، واستعرض فريق عمل مِران مبادرات متنوعة ذات العلاقة بالتي توفرها مدن ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، والمبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب». واستقبل رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان معالي الوزير والوفد المرافق له. وأوضح مدير عام المجموعة مثنى عبدالعزيز الرقطان استخدامات الثورة الصناعية الرابعة في مراحل التصنيع المختلفة. حيث قدّم المهندس بدر الصويمل من قسم الهندسة شرحًا عن عملية أتمتة عملية التصميم رغم التوسع في تنوع المنتجات، وقدّم المهندس عبدالمحسن العبدالقادر من الإنتاج مشروع ترميز جميع قطع الإنتاج لبرمجة المعدات الآلية وتتبع تتدفق الإنتاج، وأخيرًا قدّم المهندس أحمد الصويلح من قسم البحث والتطوير استخدامات إنترنت الأشياء في المنتجات لرفع جودة وسرعة وتخفيض تكلفة عمليات ما بعد البيع. كما تم استعراض مجموعة من المنتجات التي حصل المصنع على براءة اختراع عليها أو في طور الحصول عليها.