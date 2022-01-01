شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه واردات مصر من لمبات شجرة الميلاد فى 9 أشهر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد احتفالات أعياد الميلاد مظاهر مختلفة ومن أهمها شجرة أعياد الميلاد ومظاهر الزينة المرتبطة بها، والتي يتم استيراد بعضها من الخارج.

وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الواردات المصرية من لمبات أعياد الميلاد حيث بلغت نحو 20 مليونا و844 ألف جنيه، تساوى مليون و324 ألف دولار، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2021.

وتقول بيانات الإحصاء، إن قائمة الدول التي تستورد منها مصر الحبال بلبمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد تتصدرها جمهورية الصين الشعبية بقيمة بلغت نحو مليون و834 ألف جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

وبلغت إجمالي الكميات المستوردة من هذه الحبال بلبمبات كهربائية نحو 803.996 كم، أغلبها من الصين بنحو 803.939 كم.



