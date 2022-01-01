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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 113 ممثلا من الشركات الوطنية الأعضاء في برنامج «صنع في السعودية»، اطلعوا على كفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة خلال ورشة عمل افتراضية نظمها البرنامج بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، بعنوان «المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة IOS 17025». وتأتي الورشة انطلاقا من سعي البرنامج لتطبيق مفهوم تبادل ونقلها بين الشركات الأعضاء، من خلال استثمار التجارب والقيم المعرفية لديهم، ومن ضمنها شرح أهم تعاريف ومصطلحات IOS 17025 كأحد أهم الركائز الداعمة لنمو وتوسع الشركات، من خلال تسليط الضوء على فوائد تأهيل واعتماد المختبرات طبقا لـIOS 17025 واستعراض المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الدولية.



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