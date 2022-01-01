شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى نوفمبر 2018 خلال فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية، بهدف بناء قدرات 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى ودعم إنشاء 100 شركة إفريقية ناشئة فى مجالات تطوير التطبيقات والألعاب والرقمية؛ ويقدم "الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن المبادرة، وذلك قبل منح الفرصة للنماذج المتميزة بالمبادرة لاستعراض تجربتهم فى منتدى شباب العالم فى يناير الجاري.

1- تم إطلاق المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية"، بهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال بما يساهم فى خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز التقارب بين شباب القارة الأفريقية تحت مظلة ورعاية الدولة المصرية، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه أهداف النمو، والاستدامة وازدهار القارة الأفريقية، وزيادة الوعي بالتحديات التى تواجه مجتمع التكنولوجيا بمختلف الدول الأفريقية.

2- تم إطلاق المبادرة فى إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية لخدمة القارة الأفريقية، وإيمانًا بقدرات الشباب الأفريقى على تطويع التكنولوجيا وتطوير الحلول المبتكرة والإبداعية لمواجهة التحديات المجتمعية بالقارة.

3- حققت المبادرة طفرة فى البرامج والمبادرات المتعلقة ببناء القدرات الرقمية على المستويين المصرى والأفريقى على الرغم من التحديات التى فرضتها الجائحة.

4- يتكامل مع المبادرة برامج بناء القدرات الأخرى طويلة الأمد والتى من بينها البرامج المقدمة من مركز التدريب المصرى الأفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الاقليمى للتدريب البريدي.

5- تم تدريب نحو 10 الاف شاب وشابة من الطلبة والخريجين الذين أتموا عدد 27377 محتوى تدريبى فى 30 مسار وتخصص تكنولوجي، كما تم دعم إنشاء أكثر من 100 شركة ناشئة.

وسبق أن أثنى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، على امتلاك الشباب المصرى والأفريقي للفكر الخلاق والمبدع وانهم على الطريق الصحيح من خلال بناء قدراتهم على تطويع التكنولوجيا واستخدامها فى تطوير حلول مبتكرة قادرة على النمو والمنافسة وتساهم فى خدمة مجتمعاتهم والارتقاء بالقارة الإفريقية.