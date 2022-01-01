شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه بالبنوك اليوم يسجل 4.26 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى 4.29 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى

جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.29 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.