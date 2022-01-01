شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​"الطيران المدني" : تكثيف الجهود لتحسين الأداء وزيادة التنافسية والان نبدء بالتفاصيل

وأشار " الدعيلج " في الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران بمشاركة شركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة ، الى أهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع وتمتين دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيداً بجميع العاملين بمنظومة قطاع الطيران المدني على الجهود والعمل المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع.

ونوه " الدعيلج "بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع وتمتين دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيداً بجميع العاملين بمنظومة قطاع الطيران المدني على الجهود والعمل المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع.

عقب ذلك تناول الاجتماع مناقشة أبرز ما استجد في مشروع تفعيل استراتيجية قطاع الطيران المدني، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية، ومدى تعافي القطاع من جائحة (COVID-19)، إلى جانب عرض أحدث الإنجازات والمشاريع الرائدة لقطاع الطيران لعام 2021، علاوة على خطة المبادرات الاستراتيجية للطيران لعام 2022.