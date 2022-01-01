شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 1-1-2022 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 1-1-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنك الأهلى سعر 17.67 جنيه للشراء، و 17.87 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.67 جنيه للشراء، و 17.90 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.73 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.73 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.67 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.67 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.67 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.72 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.69 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.74 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.