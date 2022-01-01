شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم التسجيل المسبق للشحنات فى تقليص وقت الإفراج الجمركي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إننا ننظر بعين التقدير إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تتحمله من أعباء مالية، لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يرتقى بها إلى مصاف الدول المتقدمة، ونحرص على التعاون البنَّاء فى كل ما يتبناه الدكتور محمد معيط وزير المالية من «مشروعات تطوير» فى ظل حرصه على التواصل مع مجتمع الأعمال وتذليل أى تحديات، لافتًا إلى حرص الحكومة على خلق حالة حوار حول كل ما من شأنه تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

أضاف خلال لقاء مع وزير المالية، أن المراكز اللوجستية التى ترتبط إلكترونيًا بمنصة موحدة "نافذة"، ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أسهمت فى التيسير على مجتمع الأعمال حيث إنها تساعد فى تقليص وقت الإفراج الجمركى؛ ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل تكلفة السلع والخدمات على نحو ينعكس إيجابيًا فى تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية.

من جانبه أشار الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إلى أن تطوير وميكنة المنظومة الجمركية عبر استحداث المراكز اللوجستية وربطها إلكترونيًا، وإطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم بيئة محفزة للاستثمار، وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى، والتصدير، مؤكدًا أن ما تنفقه الدولة لتحسين الخدمات، وتهيئة مناخ مناسب لمختلف الأعمال التجارية والصناعية محل تقدير واحترام من مجتمع الأعمال، لما يسهم فيه من تسهيل للتجارة عبر الحدود.

أوضح محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن المسئولين عن المنظومة الجمركية ساعدوا المصدرين الأجانب والشركات المستوردة فى تجاوز العقبات، ونجحوا فى تأهيل وكلاء الشحن أيضًا، موجهًا الشكر إلى وزير المالية لحرصه على تطوير المنظومة الجمركية فضلًا على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال وتذليل العقبات أمامه لمواجهة أى تحديات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.. وقال إنه لم يعد يتلقى حاليًا أى شكاوى بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ونتطلع إلى التوسع فى «القائمة البيضاء».

أكد محمد العرجاوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة المالية تقوم بجهد كبير لتطوير المنظومة الجمركية، وهو ما تلمسه الشركات خلال أعمالها على أرض الواقع، حيث تم تقليل إجراءات ووقت الشحن.