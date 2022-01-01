الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. ارتفاع البيض فى المزرعة لـ 47.5 جنيه مع ارتفاع الطلب

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 29 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخري

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها

سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيه

كتكوت  ساسو من 3-3.25 جنيه

أمهات بيضاء 19 جنيها

 

أما عن أسعار البيض فتسجل مستويات مرتفعة في المزرعة عند 47.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و47.5 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بعسر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع، وجاء هذا الارتفاع في سعر البيض مع زيادة ملحوظة في الطلب بالأسواق.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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