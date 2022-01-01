شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. ارتفاع البيض فى المزرعة لـ 47.5 جنيه مع ارتفاع الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 29 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخري

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها

سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيه

كتكوت ساسو من 3-3.25 جنيه

أمهات بيضاء 19 جنيها

أما عن أسعار البيض فتسجل مستويات مرتفعة في المزرعة عند 47.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و47.5 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بعسر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع، وجاء هذا الارتفاع في سعر البيض مع زيادة ملحوظة في الطلب بالأسواق.