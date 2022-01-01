شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مع أول أيام العام الجديد 2022 وعيار 21 بـ798 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 4 جنيهات في أول ساعات من العام الجديد، على خلفية صعود في الذهب العالمي لمستويات 1828 دولار تقريبًا، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 798 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1828 دولارا.

ارتفاع الذهب في البورصات العالمية جاء نتيجة انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الأمر الذي يزيد من جاذبية المعدن النفيس ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين في معاملات نهاية العام.

وأكد الدكتور سعد سليمة عضو شعبة الذهب، أن الاتجاه العام للذهب خلال الفترة القادمة سيكون نحو الصعود، معللاً ذلك بقوله"إن التضخم العالمي يزيد الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب بوصفه الوسيلة الأبرز في حفظ قيمة العملات أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يمكن تحديد توجهات السوق المستقبلية بنسبة 100 % لأن المناخ العالمي دائم التغير، والتطورات المتلاحقة في الاقتصاد، واستمرار تداعيات فيروس كورونا، يكون لها تأثيرات دائمة وداعمة لصعود الذهب، مشيرا إلى أن سعر الذهب قد يتخطي حاجز 2000 دولار للأونصة خلال 2022 في حالة استمرار التأثير السلبي على الاقتصاد، وفي حالة تفاقم أزمة المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن صعود السعر العالمي للذهب لهذا الحد، قد يدفع الأسعار في مصر إلى مستويات 900 جنيها لعيار 21 وقرابة 1000 جنيها للذهب من عيار 24.