شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية سعيدة لـ2021.. أعلى 10 أسهم صعودًا في شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت 10 أسهم بالبورصة المصرية عام 2021 بصعود قياسي خلال شهر ديسمبر تجاوز نسبة 20% نتيجة إما المضاربات أو تحقيق أداء مالي قوي أو افتتاح مشروعات لهذه الشركات، وضمت القائمة كلًا من:

1- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بنسبة 48.93% ليغلق عند مستوى 2.429 جنيه.

2- جلاكسو سميثكلاين بنسبة 45.95% ليغلق عند مستوى 30.880 جنيه.

3- أكتوبر فارما بنسبة 41.74% ليغلق عند مستوى 163.020 جنيه.

4- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 35.01% ليغلق عند مستوى 6.710 جنيه.

5- جي بي أوتو بنسبة 30.77% ليغلق عند مستوى 5.100 جنيه.

6- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 28.54% ليغلق عند مستوى 5.990 جنيه.

7- مصر للفنادق بنسبة 27.75% ليغلق عند مستوى 23.020 جنيه.

8- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 26.86% ليغلق عند مستوى 4.400 جنيه.

9- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 25.5% ليغلق عند مستوى 17.570 جنيه.

10- مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 22.69% ليغلق عند مستوى 2.920 جنيه.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 114 مليار جنيه خلال عام 2021 ليصل إلى مستوى 765 مليار جنيه مرتفعا من 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقابل 709 مليار جنيه في نهاية عام 2019، ومقارنة بـ751 مليار جنيه في 2018، و826 مليار جنيه في عام 2017.

وزادت قيمة التداول بالسوق الرئيسي إلى 332 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 254 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 30%، مقابل 172.66 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 258.95 مليار جنيه في عام 2018، و257.24 مليار جنيه في عام 2017، وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 93 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 34.51 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 166% مقابل 32.26 مليار جنيه في عام 2019 ومقارنة مع 25.14 مليار جنيه في عام 2018 ومقابل 35.77 مليار جنيه في عام 2017.

وارتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية للسوق الرئيسي لتصل إلى 20 مليار جنيه موزعة بين 18.019 مليار جنيه زيادات مجانية عام 2021 مقابل 3.462 مليار جنيه عام 2020، ونحو 1.957 مليار جنيه زيادات نقدية عام 2021 مقابل 5.136 مليار جنيه عام 2020، وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة 49 مليون جنيه زيادات مجانية ونقدية عام 2021 مقابل 22 مليون جنيه عام 2020.