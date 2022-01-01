شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 25.8% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق له، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، نتيجة الطلب القوي على الرقائق والمنتجات النفطية وسط الانتعاش العالمي. وأظهرت البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن الصادرات بلغت 644.54 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 512.5 مليار دولار في عام 2020، ما يمثل أعلى حصيلة سنوية منذ أن بدأت البلاد في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1956. وارتفعت الواردات بنسبة 31.5% على أساس سنوي لتصل إلى 615.05 مليار دولار في عام 2021، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 29.49 مليار دولار، ما يمثل الشهر الثالث عشر على التوالي الذي تتجاوز الصادرات فيه الواردات.