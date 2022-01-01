شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصر استوردت كافيار بكام فى 9 أشهر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتفالات المصريين بأعياد الكريسماس واستقبال العام الجديد، يأتى الكافيار على رأس قائمة الأطعمة المحببة لدى شريحة معينة من المصريين، ولكن يبدو أن ظهور فيروس كورونا أثر بشكل كبير على واردات مصر من "خبيارى” الكافيار، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الكافيار بلغت 4 ملايين و529 ألف جنيه "287 ألف دولار" خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021.

وقالت بيانات الإحصاء، إن قائمة الدول التى تستورد منها مصر الكافيار كانت النرويج فى الصدارة بنحو 2 مليون و667 ألف جنيه يليها الدنمارك بنحو مليون و63 ألف جنيه، وأخيرا السوق الأوروبية المشتركة 798 ألف جنيه.

وبلغت الكمية الإجمالية لواردات الكافيار نحو 11.437 كم، موزعة بين الدنمارك بنحو 6.368 كم، يليها الدنمارك بنحو 2.944 كم، وأخيرا السوق الأوروبية المشتركة بنحو 2.125 كم.

وشملت بيانات الإحصاء، واردات مصر من "خبيارى كافيار وأبداله المحضرة من بيض الأسماك"، وبلغت نحو 796 ألف جنيه "50 ألف دولار" تتصدرها السويد بقيمة 533 ألف جنيه "33 ألف دولار"، يليها جمهورية الصين الشعبية بقيمة 262 ألف جنيه "16 ألف دولار"، وكانت الكمية الإجمالية للواردات نحو 5.158 كم، موزعة بين السويد بنحو 4.918 كم، والصين بنحو 240 كم.