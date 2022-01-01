شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 صفقات فى مصر خلال 2021.. "بنك عوده" الأكبر بـ600 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر تنفيذ عدة صفقات خلال عام 2021 بقطاعات اقتصادية متنوعة، تصدرها من حيث القيمة صفقة استحواذ بنك أبو ظبى الأول على 100% من رأسمال بنك عوده بقيمة 600 مليون دولار، واستحواذ تحالف يضم شركتى الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبى التنموية القابضة (ADQ) على 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بقيمة 388 مليون دولار، ويسرد التقرير التالى أكبر 5 صفقات فى مصر خلال العام المنصرم.

1- بنك عوده

استحوذ بنك أبو ظبى الأول على 100% من رأسمال بنك عوده، بحجم 34.7 مليون سهم بقيمة 600 مليون دولار، ليصبح أحد أكبر المؤسسات المالية الأجنبية فى مصر من حيث إجمالى الأصول، مما يدعم قوة البنوك المصرية وصناعة كيانات مصرفية قوية قادرة على تجاوز التحديات وهو ما ساهم فى قوة الاقتصاد المصرى أمام أزمة كورونا نتيجة الإصلاح وكيانات مصرفية قوية قادرة على خدمة المواطن والاقتصاد.

2- سوديك

شهد القطاع العقارى المصرى أكبر صفقات الاستثمار الأجنبى باستحواذ تحالف يضم شركتى الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبى التنموية القابضة (ADQ) على 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 388 مليون دولار، وهى بمثابة إشارة قوية على إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصرى الذى ينبض بالفرص الاستثمارية الواعدة.

3- بنك الاستثمار العربى

استحوذ تحالف صندوق مصر السيادى والمجموعة المالية هيرميس القابضة، على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال إصدار أسهم زيادة رأس المال على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بالاكتتاب فى عدد 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه، ويقوم صندوق مصر السيادى بالاكتتاب فى عدد 207 مليون سهم من أسهم الزيادة بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه، وذلك بسعر 6.03 جنيه للسهم.

ومن المقرر بعد تنفيذ زيادة رأس المال أن تصبح المجموعة المالية هيرميس أكبر مساهم فى بنك الاستثمار العربى بحصة 51%، ويليها صندوق مصر السيادى بحصة 25%، بينما يحتفظ المساهم الرئيسى الحالى بنك الاستثمار القومى بحصة 24% المتبقية بعد إتمام الاستحواذ على حصة مساهمى الأقلية الحاليين وقبل الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

4- فوري

باع عدد من مساهمى شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وهم صندوق المؤسسة المصرية الأمريكية، لينك هولدكو بى فى (هيليوس)، وريسبونسابيليتى للاستثمار، وبلاك سبارو للاستثمارات طويلة الأجل حوالى 73.9 مليون سهم من أسهم شركة حوالى 4.3% فى البورصة المصرية وبقيمة إجمالية للصفقة حوالى 80 مليون دولار.

5- مستشفى كليوباترا

استحوذت شركة إم سى أى كابيتال بارتنرز على عدد 367.83 مليون سهم، ما يقرب من 23% أسهم شركة مستشفى كليوباترا بقيمة إجمالية 1.839 مليار جنيه.