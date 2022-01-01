شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ 2016 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار أو 2.2 بالمئة إلى77.78 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 2,31 بالمئة إلى 75.21 دولار للبرميل.

وأنهى خام برنت العام مسجلا زيادة سنوية 50.5 بالمئة، وهي أكبر زيادة له منذ 2016، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 55.5 بالمئة في أقوى أداء منذ 2009 عندما قفزت الأسعار بأكثر من 70 بالمئة.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوى في 2021 في أكتوبر تشرين الأول عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018 في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014.