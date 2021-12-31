شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أكبر تراجع سنوي منذ 2015 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الجمعة آخر أيام العام الحالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أسابيع، لكن الأسعار سجلت خلال العام الحالي ككل أكبر تراجع سنوي لها منذ .2015

في أسواق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 57ر95 نقطة بانخفاض نسبته 4ر0% عن مستواه أمس.

وأنهى المعدن الأصفر تعاملات اليوم بارتفاع قدره 50ر14 دولار أي بنسبة 8ر0% عن مستواه أمس ليصل إلى 60ر1828 دولار للأوقية تسليم شباط/فبراير المقبل.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم سجل سعر الذهب ارتفاعا تراكميا بنسبة 9ر0% مقارنة بالأسبوع الماضي وسجل خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 9ر2%. في المقابل تراجع سعر الذهب خلال العام الحالي ككل بنسبة 6ر3% عن العام الماضي وهو أكبر تراجع سنوي له منذ .2015

في الوقت نفسه ارتفع سعر الفضة اليوم بمقدار 292ر0 دولار إلى 352ر23 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل، وارتفع سعر النحاس بمقدار 0710ر0 دولار إلى 4635ر4 دولار للرطل تسليم آذار/مارس المقبل.