شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أكبر تراجع سنوي منذ 2015 والان نبدء بالتفاصيل
في أسواق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 57ر95 نقطة بانخفاض نسبته 4ر0% عن مستواه أمس.
وأنهى المعدن الأصفر تعاملات اليوم بارتفاع قدره 50ر14 دولار أي بنسبة 8ر0% عن مستواه أمس ليصل إلى 60ر1828 دولار للأوقية تسليم شباط/فبراير المقبل.
وخلال الأسبوع المنتهي اليوم سجل سعر الذهب ارتفاعا تراكميا بنسبة 9ر0% مقارنة بالأسبوع الماضي وسجل خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 9ر2%. في المقابل تراجع سعر الذهب خلال العام الحالي ككل بنسبة 6ر3% عن العام الماضي وهو أكبر تراجع سنوي له منذ .2015
في الوقت نفسه ارتفع سعر الفضة اليوم بمقدار 292ر0 دولار إلى 352ر23 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل، وارتفع سعر النحاس بمقدار 0710ر0 دولار إلى 4635ر4 دولار للرطل تسليم آذار/مارس المقبل.