شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعلى 10 سيارات مبيعًا فى مصر خلال حصاد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت ماركة " شيفرولية" قائمة العلامات التجارية، الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر، من خلال بيع حوالى 29.800 سيارة، وذلك خلال حصاد العام الجارى 2021 طبقًا لتقرير مجلس معلومات السيارات "اميك".

فيما جاءت فى المركز الثانى نيسان اليابانية فى المركز الثانى ببيع حوالى 16.100 سيارة، وجاءت هيونداى فى المركز الثالث ببيع حوالى 15.70 سيارة، ثم تويوتا اليابانية فى المركز الرابع بمبيعات بلغت 15.300 سيارة، والمركز الخامسً كان من نصيب إم جى بـ14.200 سيارة، وفى المركز السادس سيارات سوزوكى اليابانية بـ9.700 سيارة.

أما كيا الكورية فقد حصدت المركز السابع بتسجيل بيع حوالى 9.500 سيارة، تلتها سيارات فيات الإيطالية لتحصد المركز الثامن بـ8.085 سيارة، ثم شيرى الصينية فى المركز التاسع ببيع حوالى 7.600 سيارة، وأخيرًا حصدت سيارات بيجو الفرنسية المركز العاشر بتسجيل بيع حوالى 6.500 سيارة.