شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة نيويورك.. أسعار البن تسجل أكبر ارتفاع لها منذ 1994 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة لبن أرابيكا وهي العقود القياسية لسوق البن في العالم أكبر ارتفاع سنوي لها منذ 1994 في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، نتيجة نقص المعروض ومشكلات النقل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن موجات الطقس السيىء في البرازيل أكبر منتج لبن أرابيكا في العالم، أدت إلى تدهور زراعات البن مما ساهم في زيادة عجز الإمدادات في الوقت الذي تزايد فيه الطلب العالمي على أفضل أنواع البن.

وتزامن تراجع الإنتاج مع مشكلات قطاع النقل البحري في العالم مثل نقص الحاويات المتاحة وطول فترات الرحلة، فيما ارتفع سعر بن أرابيكا خلال العام الحالي ككل بنسبة 78% إلى حوالي 30ر2 دولار للرطل في تعاملات نيويورك.

وأدى ارتفاع تكاليف النقل وتراجع المخزونات وارتفاع أسعار الأسمدة واستمرار أزمة الطاقة إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم لمستويات شبه قياسية.