"التخطيط" تتابع عملية التحكيم النهائية لجوائز التميز الحكومي بجامعة أسيوط

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القاهرة - سامية سيد - زار فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، لجامعة أسيوط، وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة والتي بدأت نوفمبر الماضي، حيث تقدمت 18 كلية بجوائز التميز المؤسسي والفردي، وشهدت الزيارة لقاء الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، كما جاء إطلاق المنظومة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بأهمية البدء في تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإداري للدولة.



فريق عمل وزارة التخطيط يتابع جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة أسيوط

من جانبه أعرب الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة عن تقديره لعلاقة التعاون بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي مشيدًا بالجهود التي قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي داخل الجهاز الإداري للدولة، والتي تنعكس على جودة حياة المواطن.

وقالت الدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، إنه في إطار الزيارة المهمة للجامعة، فإن المجلس يسعى لتقديم كامل الدعم وتخطي العقبات لنشر وتطبيق منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية، مما يساهم في تعميق ثقافة التميز المؤسسي بقطاع التعليم العالي، والعمل على رفع روح التنافسية بين الجامعات وكلياتها.

يُشار إلى أن جامعة أسيوط سوف تعلن عن نتائج الجوائز الداخلية في بداية شهر يناير القادم كأولى الجامعات الحكومية التي تطلق منظومة جوائز التميز الداخلية.