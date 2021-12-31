شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة: هذه العوامل تمنع إنزلاق المركبات مع هطول المطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قائدي المركبات إلى الحرص على شراء الإطار ذي اللون الأخضر بسبب مقاومته للأمطار، وتماسكه على الأسطح الرطبة، حيث تشهد معظم مناطق المملكة خلال هذه الفتره أمطار متفرقة بين قوية ومتوسطة وخفيفة، وأوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة #لتبقى بالاهتمام باختيار الإطار المناسب خلال هذه الفتره من الأجواء الممطرة كونه يحمي من الإنزلاقات أثناء سير المركبات.

وتحتوي بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات على مؤشرين:

‏1-في الجهة اليسرى من البطاقة توضح كفاءة الطاقة ومقدار توفير البنزين الممكن تحقيقه من اختيار الإطار.

‏2- الجهة اليمنى من البطاقة توضح تماسك الإطار على الأسطح الرطبة ومدى مقاومة الإطار للانزلاق.

كما يمكن التأكد من كفاءة إطارات السيارات قبل شرائها، وذلك من خلال تحميل تطبيق "تأكد"، واستخدامه في التأكد من صلاحية هذه الإطارات ومطابقتها للأوصاف الفنية الموجودة عليها، وذلك باستخدام كاميرا الأجهزة الذكية، ومسح الرمز الذي ينتقل مباشرة إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

وتبيّن بطاقة الطاقة الخاصة بالإطارات، المعلومات الكاملة عن عدد من المستويات لمقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، كما تعرف البطاقة مصطلح "التماسك على الأسطح الرطبة" بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل.

وبحسب "كفاءة" فإن هناك أنواعاً متعددة للإطارات، من حيث كفاءة طاقة استهلاك الوقود، ويقسمها إلى قسمين، للمفاضلة بينها أثناء الشراء.

وتابع البرنامج: "هذا التقسيم، جاء في ثنايا بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالإطارات، القسم الأول يختص بكفاءة الطاقة، والثاني بقدرة الإطار على التماسك على الأسطح الرطبة".

وحذر المركز قائدي المركبات من التهاون في اختيار الإطارات المناسبة لمركباتهم، مشدداً على أهمية مراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار وعدم تعرضه للانزلاق.