شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 6 جنيهات، ليتحرك الذهب عيار 21 من 789 جنيها إلى 795 جنيهًا للجرام خلال التداولات، وذلك مع ارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات فوق 1819 دولار وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم فى مصر أسعار الذهب اليوم فى مصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 908.5 جنيهات

عيار 21 سجل 795 جنيها

عيار 18 سجل 681.5 جنيه

الجنيه الذهب 6360 جنيها

أونصة الذهب 1820 دولارا

كانت أسعار الذهب تخلت عن مكاسبها مع صعود الدولار أمس، بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم، وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.126 % أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

أسعار الذهب اليوم سجلت هذا الارتفاع مع طلب كبير على المعدن الأصفر في البورصات العالمية، جراء تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي نتيجة المتحور الجديد اوميكرون، وكذلك استمرار التأثيرات السلبية لموجة التضخم على معظم الاقتصاديات.