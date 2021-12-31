شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم فى مصر
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 سجل 908.5 جنيهات
عيار 21 سجل 795 جنيها
عيار 18 سجل 681.5 جنيه
الجنيه الذهب 6360 جنيها
أونصة الذهب 1820 دولارا
كانت أسعار الذهب تخلت عن مكاسبها مع صعود الدولار أمس، بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم، وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.126 % أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
أسعار الذهب اليوم سجلت هذا الارتفاع مع طلب كبير على المعدن الأصفر في البورصات العالمية، جراء تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي نتيجة المتحور الجديد اوميكرون، وكذلك استمرار التأثيرات السلبية لموجة التضخم على معظم الاقتصاديات.
حركة الذهب هذا الأسبوع
صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع منتصف الأسبوع الحالي، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأونصة.