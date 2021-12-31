شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن مراجعة أسعار منتجي الديزل والإسفلت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو السعودية بأن تطبيق تعديل أسعار منتجي الديزل، والإسفلت، سيكون ابتداءً من 27 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 31 ديسمبر 2021م، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي الديزل، والإسفلت، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.