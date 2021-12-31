شكرا لقرائتكم خبر عن التزامات على الوكيل السعودى لضمان حقوق المعتمرين المصريين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين ما تضمنته الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار، القواعد الخاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة، نستعرضها في السطور التالية:

وأهابت وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانونين رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021 المشار إليهما، كما فوضت اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظا على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.