شكرا لقرائتكم خبر عن 2.655 مليون طن صادرات عربية من الغاز الطبيعى المسال لليابان وكوريا والصـين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبيـة والصـين حوالی 2.655 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2021، مستأثرة بحصة 18.1% من الإجمالي وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية ديسمبر 2021.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " إلى انخفاض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل فـي مركـز هنـري بالسـوق الأمريكي خلال شهر نوفمبر 2021 إلى 5.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر أكتوبر 2021 بمقدار 0.96 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليصـل إلـى 11.65 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية. كما ذكر ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبيـة بمقـدار 1.89 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليصـل إلـى 12.85 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية.

كمـا ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال فى الصين بمقـدار 1.18 دولار لكـل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 12.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.