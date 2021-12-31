شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات نفذتها الشركات الحكومية فى التشييد والبناء عام 19/20.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2019/ 2020، إنفوجراف بأهم مؤشرات التشييد والبناء فى ذلك العام.



ما تم تنفيذه من محطات

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام/ الأعمال العام 37.6 مليار جنيه عام 2019/2020.

بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبارى والإنفاق المنفذة عام 2019/2020 نحو 17.7 مليار جنيه مقابل 16.5مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 7.1٪.

بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة عام 2019/2020 نحو 3.3 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة انخفاض بلغت 38.1٪.

بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة عام 2019/2020 نحو 0.8 مليار جنيه، مقابل 0.6 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 32.6٪.

بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 547.3 عام 2019/2020، مقابل 488.2 مليون جنيه عام 2018 /2019 بنسبة زيادة بلغت 12.1٪.



قيمة ما تم تنفيذه من مشروعات صحية

بلغ إجمالى قيمة المباني الصحية المنفذة 536.7 مليون جنيه عام2019/2020، مقابل 248.2 مليون جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 116.2٪.