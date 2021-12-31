شكرا لقرائتكم خبر عن سيكنغ ألفا: المملكة لديها محفظة رائعة من الأصول النفطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «سيكنغ ألفا» العالمي البحثي أن المملكة لديها محفظة رائعة من الأصول مع أكثر من 10 ملايين برميل/ يوم من الإنتاج، وعمر احتياطي متعدد العقود، وقال الموقع: «تركز شركة أرامكو على تكامل المصب، والذي يمكن أن يؤدي إلى عمليات ذات قيمة مضافة إضافية».

وأضاف: «تعتبر أرامكو أكبر شركة نفط خام على هذا الكوكب، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2 تريليون دولار أمريكي وتمثل أعمال النفط الخام لزعيم منظمة أوبك (المملكة العربية السعودية) والعديد من الأهداف المالية».

واستطرد: «تنتج الشركة حوالي 13٪ من إجمالي النفط الخام المستهلك عالمياً، ومع ذلك، فإنها تلعب دوراً أكبر بكثير في الأسواق بسبب قدرتها التصديرية».

ولفت «سيكنغ ألفا» في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إلى أن الشركة تتوقع تعافياً بطيئاً وثابتاً للطلب على النفط الخام مع بعض التقلبات، وقال: «أسعار خام برنت كانت قوية بشكل لا يُصدّق مؤخراً، مما قدم الدعم للتدفقات النقدية للشركة».

وأشار الموقع إلى أن الشركة ركزت على تحسين أعمالها بشكل كبير، كما اهتمت على وجه التحديد بالفرص ذات القيمة المضافة في قطاع التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك بدء تشغيل مصفاة جازان ودمج سابك والمزيد. وقال: «تقوم الشركة حالياً بتحويل أكثر من 40٪ من منتجاتها الخام إلى منتجات مكررة، ولكن هناك مجالاً كبيراً للقيمة المضافة هنا، حيث تواصل الشركة تحسين هيكل رأس المال وتنويع أعمالها».

وأوضح «سيكنغ ألفا» أن «أرامكو» أنتجت بمعدل 11.6 مليون برميل/ يوم في النصف الأول من عام 2021. وحققت الشركة 47.2 مليار دولار في صافي الدخل مع 15.7 مليار دولار في النفقات الرأسمالية. ومن خلال هذا، جمعت الشركة 40.9 مليار دولار في شكل معدل سنوي للتدفقات.

واختتم الموقع موضحاً أن المملكة لديها حالياً حوالي 250 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام، ويعني هذا ما يقرب من 60 عاماً من الإنتاج.

«أسعار خام برنت كانت قوية بشكل لا يصدق مؤخرا، مما قدم الدعم للتدفقات النقدية لأرامكو»