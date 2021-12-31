شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للذهب تتراجع بـ2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ 6 سنوات رغم استمرار تخطي الأسعار للمستوى البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، في تعاملات محدودة، أمس، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطا بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 ٪ إلى 1801.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:53 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 ٪ إلى 1802.30 دولار.وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في شهر يوم الثلاثاء، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة التالية قبل أن تغلق دون تغيير، وكانت في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2015.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 ٪ إلى 22.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 ٪ إلى 964.96 دولار، ونزل البلاديوم 0.5 ٪ إلى 1973.75 دولار، وتتجه جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها في عدة سنوات.