إطلاق منتج لتمويل تكاليف زراعة القمح

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ويعد المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.
وأكد صندوق التنمية الزراعية أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحا المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.
يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية والمائية للمملكة العربية السعودية.
منتج تمويلي خاص بزراعة القمح
هو إقراض بالتمويل المباشر من صندوق التنمية الزراعية، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح
الأهداف:
تمويل التكاليف التشغيلية
الإسهام في دعم الأمن الغذائي
تعزيز الإنتاج المحلي
متطلبات الحصول على التمويل:
ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة
تحديد المساحة والكمية لزراعة القمح
الملاءة المالية المناسبة
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