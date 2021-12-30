شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت التطبيق الالكتروني الخاص للهواتف الذكية، من أجل مواكبة التحول الرقمي، وتوفير تجربة مستخدم ثرية وفعالة لتعزيز الابتكار والتكامل بين جهات المنظومة.

ويحتوي التطبيق على محفظة رقمية توفر للمستثمر قائمة ببيانات ومعلومات المنشأة بناء على السجلات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تحقق مشاركة البيانات بين جهات المنظومة وتوحيدها وإحالتها في قناة واحدة ومعرفة المفوضين وإدارتهم عبر التوثيق الرقمي.

ويتضمن التطبيق جميع الخدمات التي تهم المستثمر في قطاع الصناعة والتعدين من طلب إصدار مختلف الرخص في القطاعين، وقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وقائمة بالمنتجات المحظورة والمقيدة، ودليل المصدرين والمصانع، بالإضافة لخدمة طلب إعفاء جمركي وطلب تأييد العمالة وتمويل رأس المال العامل.