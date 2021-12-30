وزارة الصناعة

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ويحتوي التطبيق على محفظة رقمية توفر للمستثمر قائمة ببيانات ومعلومات المنشأة بناء على السجلات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تحقق مشاركة البيانات بين جهات المنظومة وتوحيدها وإحالتها في قناة واحدة ومعرفة المفوضين وإدارتهم عبر التوثيق الرقمي.
ويتضمن التطبيق جميع الخدمات التي تهم المستثمر في قطاع الصناعة والتعدين من طلب إصدار مختلف الرخص في القطاعين، وقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وقائمة بالمنتجات المحظورة والمقيدة، ودليل المصدرين والمصانع، بالإضافة لخدمة طلب إعفاء جمركي وطلب تأييد العمالة وتمويل رأس المال العامل.
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