تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت حتى 31 مارس 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد البنك المركزي السعودي برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة بتبعات الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أمس، أنه تم تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022.

وأفاد بأن التمديد يأتي دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقا لتقييم جهات التمويل.

وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.

وكان البنك المركزي أعلن في مارس 2020 عن برامج لدعم القطاع الخاص بأكثر من 50 مليار ريال، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت البرامج برنامج «تأجيل الدفعات» الذي تم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.

تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات:

مدة التمديد 3 أشهر إضافية

تبدأ من 1 يناير 2022

تنتهي في 31 مارس 2022

الهدف:

دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا

برنامج تأجيل الدفعات:







أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص



انطلق في 14 مارس 2020



عدد العقود المستفيدة 107 آلاف عقد



قيمة الدفعات المؤجلة 181 مليار ريال



مراحل تأجيل الدفعات: