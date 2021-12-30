شكرا لقرائتكم خبر تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت حتى 31 مارس 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح البنك المركزي في بيان له أمس، أنه تم تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022.
وأفاد بأن التمديد يأتي دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقا لتقييم جهات التمويل.
وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.
وكان البنك المركزي أعلن في مارس 2020 عن برامج لدعم القطاع الخاص بأكثر من 50 مليار ريال، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت البرامج برنامج «تأجيل الدفعات» الذي تم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات:
مدة التمديد 3 أشهر إضافية
تبدأ من 1 يناير 2022
تنتهي في 31 مارس 2022
الهدف:
دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا
برنامج تأجيل الدفعات:
- أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص
- انطلق في 14 مارس 2020
- عدد العقود المستفيدة 107 آلاف عقد
- قيمة الدفعات المؤجلة 181 مليار ريال
مراحل تأجيل الدفعات:
- 6 أشهر تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر 2020
- لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول 2021
- 3 أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021
- 3 أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2021
- 3 أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021
- 3 أشهر إضافية تنتهي 31 مارس 2022
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت حتى 31 مارس 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.