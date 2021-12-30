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واشتملت المذكرة على إقامة شراكات لفعاليات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، قد تكون جزءا من برنامج موسم الرياض، على أن يقدم المركز الوطني اقتراحاته حول الفعاليات التي تركز على جمهور مختص لإقامتها في «كافد» بما يتوافق مع أهدافه.
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