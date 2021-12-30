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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني للفعاليات وقع مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة نشاطات وفعاليات تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في المركز المالي، وعده أحد المواقع الرئيسة لإحياء الفعاليات في مدينة الرياض؛ لما يتميز به المركز من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي في قلب العاصمة. واشتملت المذكرة على إقامة شراكات لفعاليات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، قد تكون جزءا من برنامج موسم الرياض، على أن يقدم المركز الوطني اقتراحاته حول الفعاليات التي تركز على جمهور مختص لإقامتها في «كافد» بما يتوافق مع أهدافه.



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