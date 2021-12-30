تصل لـ 25%.. مصر للطيران تطرح تخفيضا على رحلاتها لأمريكا وكندا والسعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أ ش أ

أعلنت مصر للطيران، طرح تخفيضات خاصة بنسبة 25% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال للمسافرين من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن بأمريكا، وتورونتو بكندا، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

وتسرى هذه التخفيضات عند شراء التذاكر حتى 31 يناير 2022، والسفر إلى تورونتو حتى 28 فبراير القادم، وإلى نيويورك حتى 31 مارس القادم وإلى واشنطن حتى 13 أبريل 2022.

ومن ناحية أخرى، طرحت مصر للطيران أسعارًا جديدة على رحلات "القصيم" بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة تبدأ من 478 ريالا سعوديا للذهاب فقط و1040 ريال سعودي للذهاب والعودة.

أما رحلات جدة إلى القاهرة فقد طرحت مصر للطيران أسعارا جديدة تبدأ من 513 ريالا سعوديا للذهاب فقط.. و1050 ريال سعودي للذهاب والعودة.

ويمكن لمسافرى مصر للطيران شراء التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو مركز خدمة العملاء 1717 في مصر أو من خلال مكاتبها ووكلائها حول العالم.