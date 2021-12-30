تعاون بين أرامكو والالكترونيات المتقدمة لتمكين توطين الشركات الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أرامكو السعودية وشركة الالكترونيات المتقدمة (AEC) إحدى شركات (SAMI)، عن تعاونهما لتمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم تسرع من تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة.

وتهدف المذكرة إلى دعم جهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات، وهو ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية عموما في المملكة.

وأدرجت أرامكو السعودية «الأعمال الرقمية الصناعية» ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) الذي يستهدف استكمال شتى محاور البيئة الرقمية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية أرامكو السعودية وكفاءتها التشغيلية.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم مساعي الشركة لتطوير التقنيات والمواهب المحلية، حيث تعمل مع الرواد من مزودي التقنية على تعزيز خطة الشركة وكذلك الاقتصاد المحلي بصورة أوسع مع خلق مزيد من القيمة المضافة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم أن التعاون مع أرامكو السعودية سيسهم في تعزيز كفاءة وقيمة سلاسل التوريد في الأعمال الصناعية الرقمية، وخاصة على مستوى الهندسة والتصنيع والخدمات في العديد من الأنظمة والأجهزة المستخدمة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والطاقة. وتنسجم مذكرة التفاهم مع تعزيز النمو الاقتصادي بعيد المدى والتنويع، وزيادة الاستثمار والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.

تمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة

الشركاء:

أرامكو السعودية

الالكترونيات المتقدمة التابعة لـ (SAMI)

الهدف:

تسريع تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة

أبرز التقنيات التي سيتم دعمها:

إنترنت الأشياء

الحوسبة

الاتصالات

الروبوتات

الطائرات بدون طيار

أشباه الموصلات