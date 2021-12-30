شكرا لقرائتكم خبر التجارة تحرر 962 مخالفة للإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 96 ألف زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا » خلال ديسمبر 2021.

وقادت الزيارات الميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 962 مخالفة فورية تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا».

وأكدت الوزارة متابعة إعادة إلزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة بارتداء الكمامة في الأماكن «المغلقة والمفتوحة»، وتطبيق إجراءات التباعد (1.5م)، إضافة إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل وتخصيص موظفين

للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

الفرق الرقابية لوزارة التجارة

+ 96 ألف زيارة تفتيشية

+ 962 مخالفة فورية

أبرز الإجراءات:

إعادة إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

تطبيق إجراءات التباعد ( 1.5 م).

عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين.

وضع كود تصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل.