شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بسوق المال إلى 59 ألف بنسبة نمو 132% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية بنسبة نمو 132% ليصل إلى 59 ألف مسجل جديد بسوق المال المصري في عام 2021 منهم 14 ألف بدأوا عملية التداول، مقارنة بإجمالي عدد مسجلين 25.4 ألف خلال عام 2021 منهم 7571 بدأوا عملية التداول.

أوضح "فريد"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الخميس، بمقر البورصة بالقرية الذكية، لاستعراض أداء البورصة المصرية في عام 2021، أن أعداد المسجلين الجدد بالفئة العمرية أقل من 21 سنة بلغوا 4073 مسجل في عام 2021 مقارنةً بنحو 561 مسجل في عام 2020 بنسبة نمو 626%.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت تمكين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما، استخراج كود للاستثمار في سوق الأوراق المالية، بناءً على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة في هذا الشأن، وذلك دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.

وتسمح هذه الخطوة للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما باستخراج كود لبدء الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون الحاجة للمستندات الخاصة بالولي أو الوصي حسب الأحوال، وذلك مع تعهد من شركة الوساطة في الأوراق المالية مقدمة الطلب بالالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.