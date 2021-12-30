شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يطلق عمليات "الريبو" باستخدام نظام "بلومبرغ" أول يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تسهيل مشاركة البنوك في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات

يشرع البنك المركزي السعودي ابتداءً من شهر يناير لعام 2022م في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس "الريبو والريبو العكسي"، وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبرغ للمزادات.

وقد أعلن خلال العام 2018م إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات "منصة ساما الإلكترونية" باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، الذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات.

وصرح معالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن السياري بأن هذا التعاون مع بلومبرغ يمثل المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وسيكون لرفع كفاءة الجوانب التشغيلية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، كما أن ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة من خلال التداولات الإلكترونية".

من جانبه قال الرئيس العالمي لحلول التجارة الإلكترونية في بلومبرغ نيكولاس بين: "يعدّ نظام بلومبرغ للمزادات جزءاً من مجموعة حلول بلومبرغ، المصممة للمساعدة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والسيولة والكفاءة في أسواق رأس المال، ويسرّنا أن نواصل هذا التعاون المثمر مع البنك المركزي السعودي؛ لدعمه في إضفاء الطابع الإلكتروني على عملياته".

وأضاف أنه يتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات، الذي يعدّ جزءاً من حلول بلومبرغ للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الحكومية؛ لإجراء المزادات إلكترونياً من قبل المشاركين في السوق لتتبع هذه المزادات والمشاركة فيها، كما يوفر النظام بيئة آمنة لإصدار سندات الدين وإعادة شراء الديون، وإجراء عمليات السوق المفتوحة الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، وكل ذلك ضمن حل واحد متكامل، كما يتكامل هذا الحلّ مع أدوات البيانات والأخبار والتحليلات والاتصالات التي توفرها منصات “بلومبرغ تيرمنال”، ويتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات في أكثر من 30 دولة حول العالم.