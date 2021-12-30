شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج تختتم 2021 بصعود جماعى.. باستثناء هبوط بورصة قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أخر جلسة في عام 2021، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"،، بنسبة 0.73% رابحا 81.87 نقطة ليغلق عند مستوى 11281.71 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.68% رابحًا 21.82 نقطة ليغلق عند مستوى 3195.91 نقطة، المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.45% رابحًا 37.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8488.363 نقطة، فيما تراجعت بورصة قطر.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.73% رابحا 81.87 نقطة ليغلق عند مستوى 11281.71 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% رابحًا 23.39 نقطة ليغلق عند مستوى 25975 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.2 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 1.45%.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.68% رابحًا 21.82 نقطة ليغلق عند مستوى 3195.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.2 مليون سهم محققة ما قيمته 175.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2383 صفقة لعدد 28 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 5.78%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.48%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.51%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 14.98%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.24%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.34%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.68%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.9 مليون ورقة بقيمة 43.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.45% رابحًا 37.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8488.363 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.564 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 499.9 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار درهم عبر تنفيذ 5942 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.37%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.07%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.24%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.78%، ثم سهم "شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين" بنسبة 14.74%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.94%، ثم سهم " شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 6.32%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 409.9 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.19% رابحًا 3.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1797.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 447.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 14.86% مدفوعًا بصعود سهمي بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.54%، 0.57%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وقفز سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 3.12%، فيما تراجع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%.





بورصة الكويت

بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسرًا 1.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7043.16 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسرًا 11.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7639.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% رابحًا 23.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5886.27 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحًا 15.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6108.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 149.8 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7122 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.05%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.76%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.18%، 0.14%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، 1.3%، على التوالي، وصعد قطاعي الخدمات المالية والمنافع بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.06%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.45% خاسراً 53.12 نقطة ليغلق عند مستوى 11625.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.1 مليون سهم بقيمة 429.4 مليون ريال عبر تنفيذ 7837 صفقة، وتراجع 17 سهمًا، وارتفع 27 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.49%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.29%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.44%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.16%.