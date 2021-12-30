شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تراجع استعدادات شركات المياه بالقاهرة والمحافظات لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة والقليوبية، لمتابعة خطة الطوارئ والاستعداد لموجة الأمطار المتوقع سقوطها ابتداء من اليوم الخميس بمدن ومحافظات الساحل الغربى للبلاد وصولا إلى القاهرة، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

واستعرض الاجتماع، خرائط التنبؤات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والمناطق المتوقع هطول أمطار بها وكميات الأمطار المتوقعة، مشددا على رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع الشركات التابعة، ومراجعة جاهزية كافة المعدات وسيارات الكسح والبدالات، والتأهب على مدار الساعة.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كمال معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصح بالقليوبية.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن شركات المياه تعمل ككيان واحد، ويتم الاستعانة بمعدات وسيارات والأطقم الفنية من الشركات التى تستقر بمحافظاتها حالة الطقس لمساعدة الشركات التى تتعرض لهطول كميات غزيرة من الأمطار.

وأوضح أنه تم تمركز الشفاطات والمعدات والسيارات ( لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة)، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 و 175 بالقاهرة والإسكندرية، ومراكز خدمة العملاء.

كما عقد المهندس ممدوح رسلان، اجتماعا عبر أجهزة اللاسلكى مع رؤساء الشركات التابعة بالإسكندرية ومطروح والقناة والدقهلية ودمياط، لمتابعة الاستعدادات لمواجهة موجة الأمطار المحتملة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية، لاتخاذ الاحتياطات وتنفيذ خطط الطوائ.

وأكد ضرورة التنسيق بين إدارات الطوارئ والأزمات في الشركات التابعة مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة القابضة، مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا.