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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 30-12-2021

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 30-12-2021، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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