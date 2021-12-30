شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات استعداد لموجة التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حالة الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية الغير مستقرة التى تشهدها بعض محافظات، وتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، على رفع درجه الاستعداد ونشر سيارات رفع المياه والبدلات في النقاط الساخنه وتطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

وأصدر رئيس الشركة القابضة، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيء، منها:

الإنتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات( لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة).

تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

صرف القاهرة والجيزة والقليوبية تستعد للأمطار ب 445 معدة

أكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة بلغ 125معدة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه على مستوى المحافظة فى إطار الجهود التى تقوم بها الشركة للتعامل مع الأمطار .

وقال أنه تم تطهير شبكات الصرف الصحى ومصافي الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، و مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، لحين تحسن الطقس، مع تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه و تحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم و غرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

كما أعلن المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انه تم الدفع بعدد 100 معدة؛ استعدادا للأمطار المتوقعة فى نطاق محافظة الجيزة.

ومن جانبه، أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور تحسبا لسقوط الأمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، علي استمرار عمل غرفة عمليات علي مدار الساعة؛ لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

صرف الإسكندرية: 140 سيارة وبدالة استعدادا لنوة رأس السنة

كما استعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لاستقبال نوة رأس السنة، والتي من المتوقع أن تبدأ اليوم الخميس، من خلال نشر سيارات شفط المياه، وتطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحى، والبدالات بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف والاستعداد للتعامل مع أي تجمعات تحدث نتيجة الأمطار المتوقعة، طبقًا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية.

"مياه مطروح": تكثيف الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الأمطار

أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة المياه بمطروح رفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة أخطار السيول المتوقعة خلال اليومين المقبلين، فى إطار مراجعة كافة الاستعدادات التى اتخذتها محافظة مطروح والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية تحسبا لحالة عدم الاستقرار المتوقعة في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة والعمل على الجاهزية التامة.

محافظات القناة: رفع درجات الإستعداد القصوى تحسبا لوجة التقلبات الجوية

ومن جانبه أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ، تحسباً لموجة التقلبات الجوية ، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أى أضرار:

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.