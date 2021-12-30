شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2080 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14171 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4701 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المشروعات الصناعية والهندسية،

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 5.8 مليون سهم بقيمة 252.1 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ تصفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير لعدد 3.2 مليون سهم بقيمة 109.6 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 2.7 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.04 مليون سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 400 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، 7487 سهم، 100 ألف سهم، 100.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 80 ألف سهم، 135 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 260 ألف سهم، 20727 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 475 سهم.