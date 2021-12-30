شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد رغم تزايد الإصابات بأوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، جاء الارتفاع على الرغم من تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2% إلى 79.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 76.79 دولار للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الجاري، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا.

ومما قدم مزيدا من الدعم للمعنويات، تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19 على النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات وتضييق نطاق العزل لتستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.