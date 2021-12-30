شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة": تدشين 100 مصنع جديد فى الروبيكى ونسب التنفيذ تتجاوز 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة فى تقرير لها الانتهاء من أعمال تنفيذ 100 مصنع جديد فى الروبيكى بنسبة 90%، وخلال السطور التالية نلقى الضوء على الأنشطة الصناعية وآخر تطورات مدينة الروبيكى للجلود.

• تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%

• تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 25%

• تم تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 75% - تم تنفيذ مشروع 100 هنجر بنسبة 90%

• استضافة وفد من كلية القادة والاركان الزامبية يضم 19 فرد برئاسة الجنرال العام موسوندا بوليا ، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على التجربة والخبرات المصرية فى مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية وبحث سبل وامكانيات الاستفادة منها في تطوير صناعة الجلود بدولة زامبيا.

• استقبال وفد من دولة ليبيا الشقيقة برئاسة أحمد أبو هيسه وزير الصناعة والمعادن والذي قام بجولة داخل مدينة الروبيكي استطلع خلالها الإمكانات التصنيعية المتوافرة بعدد من وحدات المدابغ وكذا الإنشاءات الخاصة بباقى مراحل المشروع.

• وفد من كلية الدفاع الوطنى الكينية يضم 15 دارس من دولة كينيا وعدد من الدارسين من دول بنجلاديش وبوروندي وزامبيا برئاسة اللواء/ كهاريرى شارلز مدير الكلية يزور الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكى.