شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسمنت والحديد فى مصر اليوم الخميس.. 14 ألف للمستهلك لطن الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الحديد والذي يسجل 13700 جنيها تسليم مصانع الدرفلة، ويصل المستهلك بدءا من 14 ألف جنيه، وفي مصانع الدورة المتكاملة 14900 جنيها ويصل المستهلك بدءا من 15200 جنيها

أسعار الأسمنت فى الأسواق اليوم للمستهلك تبدأ من 1050 إلى 1100 جنيها للطن، ويبلغ أقل سعر لطن الأسمنت في السوق 875 جنيها فى شركة العريس للأسمنت.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر 14 ديسمبر 2021 برقم 49 مكرر تعديلات على رخص الحديد، وقالت الجريدة أنه يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه في التعديلات النص التالي" في تطبيق أحكام المادة 36 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، يقصد بالصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات ، المنتجات الصناعية الآتية طبقًا لنظام "ISIC4".

بالنسبة لصناعة الحديد القاعدى والصلب وتشمل جميع المنتجات التى تتبع كود رقم 2410 وتضم " الحديد الاسفنجي، ورقائق الحديد الاسفنجي، وبيليت صب مستمر، بلاطات الصلب، كتل من الصلب الكربونى، كتل من الصلب عالى الجودة أو صلب العدة، كتل من الصلب السبائكى، قضبان سككك حديدية من حديد صب أو حديد صلب، لفائف صاج مسحوبة على الساخن بسمك يتراوح بين 4.75 إلى 10مم، لفائف صاج مسحوبة على الساخن بسمك أكثر من 10مم".