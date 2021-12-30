شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد مع تواصل ارتفاع الطلب على الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا على الرغم من تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 79.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.79 دولار للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر كانون الأول، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا.