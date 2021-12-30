شكرا لقرائتكم خبر عن إنرجي سيرين: فرص واعدة في انتظار سوق الطلاء والدهانات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - القطاع سيسجل معدل نمو سنويا مركبا يزيد على

4 % خلال الفترة من 2019 إلى 2024

استعرض موقع «إنرجي سيرين» آفاق سوق الدهانات والطلاء بالمملكة العربية السعودية 2021، والذي يغطي سيناريو الوضع الحالي، والديناميكيات المستقبلية، التي تتمتع بها السوق، مؤكدا أن هناك «فرصا واعدة» تنتظر القطاع حتى عام 2024.

وقال الموقع العالمي، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إن هناك مجموعة كبيرة من ميزات السوق في المملكة، مثل: محركات النمو النشطة، والقدرة على التغلب على التحديات مستقبلا، مع التركيز بشكل رئيسي على التصدير لكل من السوق العالمية والإقليمية.

وأضاف «إنرجي سيرين»، أنه من المتوقع تسجيل سوق الدهانات والطلاء في المملكة معدل نمو سنويا مركبا يزيد على 4 ٪، خلال الفترة المتوقعة بين 2019 و2024. والعامل الرئيسي الذي سيقود نمو السوق هو زيادة مشاركة الاستثمار من القطاع الخاص.

وحذر الموقع من أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار المواد الخام إلى خلق تحديات جديدة أمام نمو السوق، لكن المملكة أمامها فرصة للتغلب على هذه التحديات.

ولفت، إلى أنه من المرجح أن يشكل الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة فرصة كبيرة للسوق خلال فترة التنبؤ.

وقال الموقع: «لعبت الحكومة السعودية دورا رئيسيا في زيادة مشاركة الاستثمار الخاص وتدعيمه، حيث تساعد المستثمرين من خلال توفير الدعم لهم أثناء التجارة عبر الحدود، من أجل الوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى إنشاء مدن أو مناطق متخصصة في تصنيع الطلاءات، وبالتالي الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاذبية للمستثمرين المحتملين، وتسهيل تقديم خدمات ومرافق المنفعة المشتركة، وخلق فرص استثمارية جذابة ومربحة وملموسة. وتعزيز المنافسة محليا ودوليا».

واستجابة لإمكانيات السوق والتغيرات في المملكة، وافق 13 مستثمرا محليا وأجنبيا على توقيع خطابات نوايا غير ملزمة جديدة مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية لمواصلة مناقشة الاستثمارات المستقبلية في المملكة.

أيضا، تشمل المشاريع المشتركة بين الحكومات السعودية التعاون مع مختلف قادة السوق الدولية، مما يؤدي إلى زيادة قاعدة إنتاجها.

وقال «إنرجي سيرين»: «مرفق الطلاء، الواقع في حديقة بلاسكيم في الجبيل، سوف يلبي احتياجات السوق السعودي، من خلال مجموعة مبتكرة من البوليمرات القائمة على الأكريليك لمعالجة المياه، وتطبيقات الطلاء الصناعي والمعماري».

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الاستثمارات الخاصة في قطاع البناء، والتي بدورها من المرجح أن تزيد من استخدام الدهانات والطلاءات خلال فترة التنبؤ.

لذلك، نظرا لوجود سوق معمارية متنامية، هناك طلب مستمر على سوق الدهانات والطلاء في هذا القطاع خلال فترة التنبؤ، كما ترجع هذه التطورات في قطاع البناء جزئيا إلى النمو الاقتصادي القوي، وآثاره الإيجابية على أرباح الشركات، ودخل الأسرة، وحالة المالية العامة.

واختتم «إنرجي سيرين»: «ستعمل هذه العوامل جميعا على زيادة الطلب على سوق الدهانات والطلاءات المعمارية في الدولة بشكل مطرد».