شكرا لقرائتكم خبر عن ياهو فاينانس: طفرة في قطاع إدارة المرافق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زيادة التصنيع ورقمنة الخدمات تساعدان على تسهيل نمو السوق خلال فترة التوقعات

ألقى موقع «ياهو فاينانس» الضوء على آفاق سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، حسب الخدمة، والمستخدم النهائي، وحسب المنطقة المنافسة والتوقعات والفرص. وأكد أن القطاع يتمتع بتوقعات إيجابية ستتيح له تحقيق «طفرة» في الفترة من 2021 وحتى 2026.

وقال الموقع: «بلغ حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية 22.71 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.68 ٪ في السنوات المتوقعة حتى عام 2026».

وبحسب موضوع «ياهو فاينانس» الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «يمكن أن يرتبط نمو سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية بزيادة الطلب على إدارة المرافق لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، وزيادة البناء في البلاد، الأمر الذي يدفع نمو سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس المقبلة».

بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المستندة إلى الإنترنت سيدعم أيضا نمو السوق في السنوات الخمس المقبلة، كما أن الانتشار المتزايد للإنترنت والطلب المتزايد على الهواتف الذكية وتطبيقاتها للاستفادة من خدمات إدارة المرافق يعززان أيضا نمو السوق خلال الفترة نفسها.

وأردف الموقع: «تعمل زيادة التصنيع ورقمنة الخدمات أيضا على تسهيل نمو السوق في السنوات المتوقعة حتى عام 2026، كما أن العدد المتزايد من اللاعبين في السوق الذين يعملون ويقدمون خدمات إدارة المرافق يساعد أيضا على تعزيز التوقعات».

أيضا، تدعم زيادة الطلب على الخدمات في مكاتب الشركات، وتوسيع صناعة السياحة في البلاد، نمو السوق. ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفرعي للممتلكات في تقسيم الخدمات أكبر حصص إيرادات في السوق ويهيمن على النمو في السنوات الخمس المقبلة، بسبب زيادة بناء المجمعات التجارية والسكنية في البلاد.

أما قطاع التنظيف الفرعي، فمن المتوقع أن يحقق نموا كبيرا في السنوات الخمس المقبلة بسبب زيادة الطلب من قطاعات الشركات والسكن الشاهقة. ومن المتوقع كذلك أن تؤدي زيادة الطلب وزيادة الوعي بين السكان فيما يتعلق بالنظافة إلى دعم نمو القطاع الفرعي.

وفيما يخص المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى مناطق تجارية وصناعية وسكنية، ومن المتوقع أن يهيمن المستخدمون التجاريون على السوق في السنوات الخمس المقبلة، بسبب زيادة المجمعات التجارية ومكاتب الشركات.

وختاما من المتوقع أن يساعد ارتفاع عدد السكان في البلاد على نمو القطاع الفرعي السكني، جنبا إلى جنب مع نمو سوق إدارة المرافق في المملكة في الفترة المتوقعة.